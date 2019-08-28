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حبس تشكيل عصابى 4 أيام لسرقة متعلقات المواطنين بالطرق فى شبرا الخيمة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:53 م
حبس تشكيل عصابى 4 أيام لسرقة متعلقات المواطنين بالطرق فى شبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية-فريق المحافظات

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قرر أحمد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين من داخل السيارات بالطرق العامة بأسلوب المغافلة.

 

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية اخطارا من بورود بلاغا للعميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، أكدتها التحريات مفادها قيام إبراهيم ا ا 29 عاما عاطل، أيمن ح ز 34 عاما عاطل، محمود ع ك 29 عاما عاطل، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين من داخل السيارات بالطرق العامة بأسلوب المغافلة .

 

وعقب تقنين الاجراءات تمكن المقدم محمد الشاذلى رئيس المباحث من ضبط المتهمين بأكمنه أعدت لذلك حال ترددهم على دائرة القسم وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش و10 طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى 3000 جنيه و3 هواتف محمولة ماركات مختلفة وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض والمبلغ المالى والهواتف المحمولة من متحصلات نشاطهم الاجرامى بتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع أخرى 


تشكيل عصابي

شبرا الخيمة

مديرية امن القليوبية

سرقة المواطنين

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