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توقيع اتفاق بناء محطتين لتولید الكھرباء مع "السويدي" في زامبيا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:53 م
توقيع اتفاق بناء محطتين لتولید الكھرباء مع "السويدي" في زامبيا احمد السويدى
كتب عبد الحليم سالم

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شهد الرئيس إدجار لونجو، رئيس زامبيا، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء ، توقيع اتفاق بين شركة السویدي إلیكتریك» برئاسة أحمد السويدى  و«شركة تـویـوتـا تسـوشـو» حول «التطویر المشترك لتصمیم وبناء محطتين لتولید الكھرباء بالطاقة الشمسیة الفوتوفولطیة بقدرة 50 میجاوات لكل منهما مع نظام لتخزین الطاقة في بطاریات، بمدینتي سیشیكه ومونجو في جمھوریة زامبیا، وذلك علي ھامش الدورة السابعة لـ"مؤتمر طوكیو الدولي للتنمیة فى أفریقیا تيكاد 7 " بمدینة یوكاھاما فى الیابان.

والمشروع بحسب ما نشره موقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى يموله كل من «البنك الیاباني للتعاون الدولي JBIC» لصالح «وزارة الطاقة» في «جمھوریة زامبیا»، وسيكون أحد أكبر المشروعات في العالم لتخزين الطاقة الشمسية في بطاريات وأكبرها على الإطلاق في أفريقيا، كما سيكون المشروع الأكبر من نوعه الذي يموله «البنك الیاباني للتعاون الدولي».

 

 


وزارة الاستثمار

زامبيا

الطاقة المتجددة الكهرباء

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