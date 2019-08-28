تعرف على نصائح مبادرة "100 مليون صحة" بعد الإقلاع عن التدخين

كشفت مبادرة 100 مليون صحة عن آليات وطرق التغلب على الشعور بالصداع بسبب انسحاب النيكوتين من الدم بعد الإقلاع عن التدخين، مؤكدة ضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات للنجاح فى التخلص من النيكوتين.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة، إنه ينبغى البعد عن مشروبات الكافيين مثل القهوة والنسكافيه، بالإضافة إلى رفع عدد ساعات النوم من 6 إلى 8 ساعات مع تجنب الإرهاق استخدم تقنيات الاسترخاء مثل التنفس بعمق، التأمل، واليوجا.

وأضافت 100 مليون صحة، أن الشخص الذى يسعى للإقلاع عن التدخين علية أن يضع نصب عينة اختيار صحته وضرورة عدم الرجوع للتدخين مرة أخرى.