سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على نصائح مبادرة "100 مليون صحة" بعد الإقلاع عن التدخين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:22 م
تعرف على نصائح مبادرة "100 مليون صحة" بعد الإقلاع عن التدخين التدخين ـ أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مبادرة 100 مليون صحة عن آليات وطرق التغلب على الشعور بالصداع بسبب انسحاب النيكوتين من الدم بعد الإقلاع عن التدخين، مؤكدة ضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات للنجاح فى التخلص من النيكوتين.
 
 
وقالت مبادرة 100 مليون صحة، إنه ينبغى البعد عن مشروبات الكافيين مثل القهوة والنسكافيه، بالإضافة إلى رفع عدد ساعات النوم من 6 إلى 8 ساعات مع تجنب الإرهاق استخدم تقنيات الاسترخاء مثل التنفس بعمق، التأمل، واليوجا.
 
وأضافت 100 مليون صحة، أن الشخص الذى يسعى للإقلاع عن التدخين علية أن يضع نصب عينة اختيار صحته وضرورة عدم الرجوع للتدخين مرة أخرى.

 


التدخين

الاقلاع عن التدخين

النيكوتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين

البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة