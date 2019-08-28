تعرف على شروط بطلان عقد الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية

كتبت أسماء شلبى

فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه، إما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

"اليوم السابع" يرصد أهم شروط صحة العقد وشروط بطلانه والتى إذا تواجد أحداهما يقضى بعدم صحته :

- أن يكون طرفا العقد مسئولا عن تصرفاته أى لا يعانى عيبا عقليا.

- أن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين.

- أن عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد.

- إذا وقع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد .

- إصابة أحد الطرفين بمرض تستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية.

- فقدان الزوجة لبكورتها قبل الزواج لسبب أخلاقى.

- يبدأ الحق القانونى لطلب الفسخ من تاريخ علمه حتى ثلاث سنوات من اكتشاف التدليس.