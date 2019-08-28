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بمناسبة احتفاليتها الكبرى أكتوبر المقبل..

تعرف على الاختصاصات القانونية للمحكمة الدستورية العليا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:00 ص
تعرف على الاختصاصات القانونية للمحكمة الدستورية العليا ارشيفية - الدستورية
كتبت هدى أبو بكر

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تشهد الفترة من 18 وحتى 22 أكتوبر المقبل، احتفالية كبرى تنظمها المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة "اليوبيل الذهبى" لإنشاء أول محكمة دستورية فى عام 1969 ومرور 50 عاما على نشأة القضاء الدستورى فى مصر، حيث من المقرر أن يحضر هذه الاحتفالية عدد من رؤساء المحاكم الدستورية العليا على مستوى العالم ، والشخصيات العامة.
 
وللمحكمة الدستورية عدة اختصاصات، حيث اختص المشرع المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بعدد من الاختصاصات وفقا لنص قانون المحكمة وهى:
 
- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
 
- الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
 
- الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها.
 
- تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها.
 
 
 
 

المحكمة الدستورية العليا

اختصاصات المحكمة الدستورية

نشأة القضاء الدستورى فى مصر

احتفالية المحكمة الدستورية

اليوم السابع بلس

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