تداول 303 شاحنة و466 سيارة بموانئ البحر الأحمر وبورسعيد

السويس - السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 281 شاحنة بضائع و466 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون أكسبريس وعلى متنها 71 شاحنة و18 سيارة، بينما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة، القاهرة، الحرية وعلى متنهم 53 شاحنة و91 سيارة، فيما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى أمانة، القاهرة، النوى اكسبريس،Ocean galaxy، Aroma 2 وعلى متنهم 16 شاحنة و19 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، النوى اكسبريس،بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 76 شاحنة و138 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين أيلة وسينا وعلى متنها 16 شاحنة و 4 سيارة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 15 شاحنة و2 سيارة وغادرت السفينتين سينا وأيلة وعلى متنهم 34 شاحنة و 60 سيارة، بينما شهد ميناء الغردقة سفر العبارة الرياض وعلى متنها 134 سيارة ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة امنية.

كما أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأربعاء 22 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد، دخول 3 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.