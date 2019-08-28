تحقيقات عصابة أوسيم: المتهمان ينفذان عمليات سرقة بالإكراه ويتاجران بالهيروين

كتب ــ أحمد الجعفرى

بدأت النيابة العامة فى شمال الجيزة التحقيق مع عاطلين متهمين فى عدة جرائم سرقات بالإكراه وتجارة مواد مخدرة فى أوسيم، وذلك بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، وهاتف محمول مبلغ بسرقته، حيث واجهت النيابة المتهمين بتحريات المباحث، واتهمتهما بالسرقة والاتجار فى المواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، أن المتهمين "أشرف.ي" 27 سنة عاطل، سابق اتهامه فى 6 قضايا سرقة ومخدرات ومشاجرات، والثانى "أحمد.س" شهرته وزة 28 سنة عاطل، وسبق اتهامه فى 8 قضايا سرقات وضرب، أنهما مارسا نشاطًا مخالفا للقانون، حيث تاجرا فى المواد المخدرة، وروجوها على عملائهما بمنطقة أوسيم والمناطق المجاورة لها.

وتابعت التحقيقات، أنه بجانب نشاط المتهمين فى تجارة المواد المخدرة، عملا على سرقة المواطنين بالإكراه، مستخدمين فى ذلك سلاح أبيض "مطواة"، و"فرد خرطوش" حيث يهددان المارة من المواطنين، ويستوليان على متعلقاتهم الشخصية من أموال و هواتف محمولة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزة المتهم الأول سلاح نارى "فرد خرطوش"، وكمية من مخدر الهيروين، وبحوزة الثانى سلاح أبيض " مطواة " عليها أثار دماء، وكمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، وبمناقشتهما اعترفا، أنهما يقودان تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات والمواطنين بالإكراه، بالإضافة إلى الاتجار بالمواد المخدرة.