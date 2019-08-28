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تحرير 1025 مخالفة مرورية وفحص 40 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:42 ص
تحرير 1025 مخالفة مرورية وفحص 40 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة أمنية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم  مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية، أسفرت عن تحرير 1025مخالفة مرورية متنوعة، بينها ضبط 19 دراجة  نارية بدون لوحات معدنية.

 

كما نفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 10مزراع دائرة مركز السادات، وفحـص 40 شخصا، كما تم فحص 12 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 15 شخصا  وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

 

 


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مرور السادات

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