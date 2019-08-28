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تحذيرات من دواء شهير للسكر يرفع خطر الإصابة بالتهاب المرارة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:30 م
تحذيرات من دواء شهير للسكر يرفع خطر الإصابة بالتهاب المرارة السكر
كتب بيتر إبراهيم

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حذرت دراسة علمية حديثة مرضى السكر من عقار يحتوى على المادة الفعالة " الليرجلوتيد" لتسببه فى ارتفاع خطر الإصابة بالتهاب المرارة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، وجد الباحثون أن هناك خطر متزايد للأحداث المرتبطة بالمرارة أو القنوات الصفراوية بين مرضى السكري من النوع 2 الذين يتناولون الليرجلوتيد مقابل الأدوية الأخرى.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الدكتور "مايكل نوك" ، دكتوراه في الطب من مستشفى سانت جوزيف في بوخوم بألمانيا وزملاؤه بتعيين 9340 مريضًا مصابين بداء السكري من النوع 2 معرضين لخطر كبير لأحداث القلب والأوعية الدموية لتلقي إما ليرجلُوتيد لحوالى (4668 مريضًا) أو دواء وهمي لحوالى ( 4672 مريضا)، وتم تقييم المشاكل المتعلقة بالمرارة.

 

ولاحظ الباحثون زيادة خطر الإصابة بالمرارة الحادة أو مرض التهاب القنوات المرارية مع العقار الذى يحتوى على المادة الفعالة “liraglutide”  مقابل الدواء الوهمي.

ووجد الباحثون أيضاً أنه في المرضى الذين عولجوا بعقار "الليرلوتيد"، تم إجراء استئصال للمرارة بشكل متكرر (نسبة الخطر كانت 1.56).


مرض السكر

المرارة

التهاب المرارة

مرض السكر والمرارة

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