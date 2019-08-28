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تجديد حبس 4 متهمين فى مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:47 م
تجديد حبس 4 متهمين فى مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل حبس -أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت النيابة العامة، حبس 4 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وجهت النيابة للمتهمين بالقضية، كلا من: كامل السيد كامل، ومد رمضان، وعمر سعيد، وسعيد مرسي ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


تجديد حبس متهم

مشاركة جماعة إرهابية

نيابة أمن الدولة

نشر اخبار كاذبة

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