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تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وكثافة التشغيل

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:19 ص
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وكثافة التشغيل مطار القاهرة
كتبت ـ رحاب نبيل

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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، وكثافة التشغيل التي تشهدها الخطوط السعودية .

صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط السعودية 414 المتجهة إلى الرياض تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و182 المتجهة إلى ينبع أكثر من ساعتين لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر، أن رحلتي الخطوط السعودية 382 المتجهة إلى جدة، و308 المتجهة إلى المدينة المنورة تأخرتا ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما، بسبب كثافة التشغيل التي تشهدها الخطوط السعودية في عودة الحجاج.

وأشارت المصادر، إلى أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

وشهدت رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية انتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.

 

 


حركة الطيران

رحلات دولية

مطار القاهرة

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