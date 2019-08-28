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تأجيل محاكمة سائق متهم بسرقة مكتب بريد فى العمرانية لـ 8 أكتوبر

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:26 م
تأجيل محاكمة سائق متهم بسرقة مكتب بريد فى العمرانية لـ 8 أكتوبر مكتب بريد-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أجلت الدائرة 28، برئاسة المستشار إسماعيل عوض، المنعقدة فى العباسية، محاكمة سائق متهم بسرقة مبلغ مالى من مكتب بريد بمنطقة العمرانية، بالإكراه تحت تهديد السلاح، لجلسة 8 أكتوبر القادم لاستكمال المرافعة. 
 
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم محمد ج 40 سنة سائق، تهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تبين من خلال التحقيقات قيام المتهم، باصطناع عبوة وهمية على شكل قنبلة، حيث قام بوضعها داخل مكتب بريد العمرانية بعبوة صد ترويع الموظفين، وراهابهم بها حتى يتمكن من سرقة المبالغ المالية الموجودة فى عهدة مكتب البريد. 
 
وكان رجال مباحث الجيزة تلقوا بلاغا من أحد موظفى المكتب، يفيد بقيام شخص بوضع قنبلة داخل المكتب وتهديدهم بها لسرقة المبالغ المالية فى عهدتهم، على الفور انتقل رجال المباحث، وبصحبتهم رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، حيث تمكنوا من ضبط المتهم، وبالكشف عن العبوة الناسفة، تبين أنها عبوة وهمية اصطنعها المتهم لترويع الموظفين، وتهديدهم بها حتى يتمكن من الاستيلاء على المبالغ المالية. 
 
تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة العمرانية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر جهاز الأمن الوطنى للكشف عن المتهم ، كما باشرت النيابة العامة التخقيق، التى إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح.

سرقه بالاكراه

عبوة ناسفة

محكمة الجنايات

قسم العمرانية

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