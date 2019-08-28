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"بى.بى" تبيع عملياتها فى ألاسكا مقابل 5.6 مليار دولار بعد 60 عاما

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:00 ص
"بى.بى" تبيع عملياتها فى ألاسكا مقابل 5.6 مليار دولار بعد 60 عاما بى.بى
رويترز

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قالت شركة النفط العملاقة بي.بى أمس الثلاثاء إنها اتفقت على بيع عملياتها فى ألاسكا مقابل 5.6 مليار دولار إلى شركة هيلكورب إنرجى ذات الملكية الخاصة، لتتخارج من المنطقة التى عملت بها 60 عاما.

وذكرت بي.بى أن الصفقة، التى تشمل حصصا فى حقل برودو باى النفطى العملاق وخط الأنابيب العابر لألاسكا البالغ طوله 1300 كيلومتر، تأتى فى إطار خطتها لجمع عشرة مليارات دولار على مدى العامين المقبلين من خلال بيع أصول بهدف تعزيز ميزانيتها.

بدأت بي.بى العمل فى ألاسكا عام 1959، وهى المشغل لحقل برودو الذى بدأ الإنتاج فى 1977 وتملك فيه الشركة حصة نسبتها 26 بالمئة.

 

 

 

 


بىبى

آلاسكا

هيلكورب إنرجى

حقل برودو

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