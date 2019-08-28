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بنك ناصر يتعاقد مع هيرمس لإدارة محفظته المالية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:46 م
بنك ناصر يتعاقد مع هيرمس لإدارة محفظته المالية الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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وقع الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي عقد تكوين وإدارة محفظة أوراق مالية لبنك ناصر مع المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية - هيرمس "EFG" ويمثلها الدكتور ولاء حازم يسن العضو المنتدب، وشركة سى أى استس مانجمنت "CI Assets Management " ويمثلها الدكتور عمرو عبد العاطي أحمد العضو المنتدب .

وأعلن شريف  فاروق عن توقيع البنك عقد إدارة أصوله فى إطار خطة إعادة الهيكلة الشاملة، والتي تتضمن استثماراته فى الشركات المتداولة بالبورصة المصرية من خلال الشركات المسجلة لدي الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار ، لافتا الى أن ذلك يأتى فى اطار توجيهات  وزير التضامن الاجتماعي بإعادة الهيكلة والتعاقد مع شركات لإدارة محافظ الأوراق المالية المملوكة للبنك بهدف تحقيق أعلى عائد استثماري على المال المستثمر.

وأضاف شريف  فاروق أن البنك طرح ممارسة لإدارة محافظ الأوراق المالية الخاصه به بين الشركات المتخصصة فى تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية التى تباشر نشاطها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ( 95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له والمرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال فى إدارة محافظ الأوراق المالية التى لها خبرة فى هذا المجال.

كما قامت لجنة الاستثمار بالبنك بوضع معايير فنية ومالية للترسية تضمنت تقديم  المعلومات عن الشركات وسابقة أعمالها في إدارة محافظ الأسهم بالبورصة، وحجم الأصول التي تديرها كل شركة، كذلك تطور حجم الأصول بها، فضلًا عن حجم العملاء سواء أفراد أو مؤسسات، بالإضافة إلى فريق البحوث والاستثمار والمخاطر بكل شركة ومدي قوته كما تضمنت الشروط الفنية للممارسة التركيز على نسبة الأرباح المحققة، مقارنة بحجم الأصول فيما اقتصرت الممارسة المالية على نسبة مصاريف الادارة وحسن الأداء.

وأوضح فاروق أن اللجنة انتهت بعد الدراسة ومراجعة كافة إجراءات تحديد أفضل الشركات المتوافرة فيها الشروط الفنية للتعاقد معها  وذلك وفقاً لما هو ثابت بمحاضر اللجان المشكلة لهذا الشأن و تم ترسية الممارسة علي المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس " وشركة "سي أي استس مانجمنت ".


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شريف فاروق

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