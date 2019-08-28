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بسبب الخمرة والشيشة.. إحالة الجنة الإدارية لمركز شباب عزبة الجندى للتحقيق

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:30 م
بسبب الخمرة والشيشة.. إحالة الجنة الإدارية لمركز شباب عزبة الجندى للتحقيق إحالة الجنة الإدارية لمركز شباب عزبة الجندى للتحقيق
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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أمر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة اللجنة الإدارية لمركز شباب عزبة الجندى التابع لإدارة شباب قليوب للشئون القانونية للتحقيق، وذلك بعد تقرير لجنة المتابعة الذى تفيد بوجود فرح يحتوي على مشروبات كحولية وشيشة، الأمر الذى لا يليق بمراكز الشباب والذوق العام للجمهور الذى اعتاد على أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمية تراعى احتياجات الجمهور، وتمثل امانا كاملا لأبنائهم.

وأكد الصبروط، أن ذلك جاء فى إطار المتابعة المستمرة لمراكز الشباب حيث  تشكلت لجنة متابعة برئاسة بهاء الدين محمد مدير إدارة قليوب والتى شملت مركز شباب عزبة الجندى التابع للإدارة وقامت اللجنة بكتابة تقرير مفصل عن المركز والتأكد من وجود مخالفات من عدمه.

وأوضح، أنه بناء عليه تم إحالة مدير المركز والمشرف المالى للشئون القانونيه للتحقيق، بعد تحقق لجنة المتابعة من ذلك، تأتي المتابعات و سرعة الرد على الشكاوى والتحقق منها .

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