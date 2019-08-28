باكستان تغلق 3 خطوط جوية أمام جميع الرحلات لنهاية الشهر الجاري

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أغلقت هيئة الطيران المدنى الباكستانية، اليوم الأربعاء، 3 خطوط أمام جميع رحلات الطيران الدولية المتجهة إلى مدينة كراتشى حتى نهاية الشهر الجارى، بعد يوم من تصريح وزير العلوم والتكنولوجيا فؤاد شودرى بأن بلاده تدرس "الإغلاق الكامل" لهذه الخطوط.

وأضافت صحيفة (دون الباكستانية)، أن الحكومة الفيدرالية تدرس إعادة فرض حظر كامل على استخدام المجال الجوى الباكستانى للرحلات الجوية الهندية، وحظرا شاملا آخر على استخدام الطرق البرية الباكستانية لتجارة الهند مع أفغانستان.

وقال شودري، عبر حسابه على تويتر بعد حضور اجتماع لمجلس الوزراء: "إن الإجراءات القانونية لهذه القرارات قيد الدراسة.. لقد بدأتها الهند ونحن سننهيها".

وجاءت تصريحات الوزير الباكستانى بعد يوم من تعهد رئيس الوزراء عمران خان بأن بلاده "ستبذل قصارى جهدها" لدعم قضية الشعب الكشميرى المضطهد من قبل الهند، حسب قوله.

ويشهد إقليم كشمير توترات جديدة بعد قرار نيودلهى مؤخرا، إلغاء الحكم الذاتى الدستورى فى الشطر الهندى بالإقليم الحدودى المتنازع عليه، وردت باكستان على ذلك بطرد السفير الهندى لديها، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية.

ويؤدى القرار الذى أصدرته الهند إلى وضع الجزء الذى تسيطر عليه من الإقليم تحت حكمها المباشر، وهو ما يهدد بإنهاء حالة الهدوء النسبى بين البلدين الجارين اللذين خاضا حروبا عدة واشتباكات حدودية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.