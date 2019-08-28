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اليوم.. انقطاع الكهرباء عن محطة محولات شمال كفر الزيات ساعتين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:00 ص
اليوم.. انقطاع الكهرباء عن محطة محولات شمال كفر الزيات ساعتين انقطاع الكهرباء
الغربية محمد طارق

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صرحت المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربى عن المحول الرئيسى رقم (1) بمحطة محولات شمال كفر الزيات جهد 66/11 ك.ف، اليوم الأربعاء من الساعة 5 صباحاً وحتى الساعة 7 صباح نفس اليوم.

وأضافت "هاشم" فى بيان لها اليوم أن ذلك الانقطاع لاستكمال أعمال على أجهزة وقاية المغذيات 11ك.ف الجديدة للمحول، وأن المناطق التى سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائى هى "عزبة الشوربجى، قرية قسطا والعزب المجاورة."

وتهيب الشركة المواطنين قاطنى تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.


محافظة الغربية

كهرباء الغربية

محطة محولات كفر الزيات

انقطاع الكهربا

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