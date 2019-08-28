اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة التيكاد، وتوقيع 17 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، وإعلان البنك المركزى أن مصر سددت 25 مليار دولار ديوناً خلال العامين الماضيين وغيرها من الأخبار..

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