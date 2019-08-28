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اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:14 م
اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة التيكاد، وتوقيع 17 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، وإعلان البنك المركزى أن مصر سددت 25 مليار دولار ديوناً خلال العامين الماضيين وغيرها من الأخبار..
 
واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

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اليوم السابع
 

السيسي

التيكاد

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

ديون مصر

مهرجان الجونة السينمائي

اليوم السابع بلس

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