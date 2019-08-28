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اليوم.. أخر أيام تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:23 ص
اليوم.. أخر أيام تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة بطاقات تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يواصل الموقع الإلكترونى "دعم مصر "https://www.tamwin.com.eg، تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات، حتى اليوم الأربعاء وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، وذلك للمستبعدين من المرحلة الرابعة ويتم فحصها ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم يجرى إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه وزارة التموين فى استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى، وكذلك بطاقات التموين الجديدة وفقًا للقواعد لمن ليس له بطاقات، وذلك من جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظات بجانب استمرار الخدمات الأخرى من تحويل محل الإقامة من محافظة إلى أخرى، حيث وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديرى المديريات، بتذليل أى عقبات تواجه المواطنين خلال حصولهم على الخدمات من مكاتب التموين.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قررت مد تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية لغير المستحقين من دعم البطاقات حتى اليوم 28 أغسطس الجارى من خلال الموقع الإلكترونى "دعم مصر" https://www.tamwin.com.eg، للمستبعدين من المرحلة الرابعة ويتم فحصها ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم يجرى إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.


التموين

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اخبار

اليوم السابع بلس

بطاقات التموين

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