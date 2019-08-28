اليابان تصدر تحذيرا بسبب الأمطار فى جزيرة كيوشو

(رويترز)

لقى شخصان على الأقل حتفهما فى فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن أمطار غزيرة هطلت على جزيرة كيوشو بجنوب اليابان اليوم الأربعاء، مما دفع السلطات لإصدار تحذير نادر من وجود حالة طوارئ وإصدار أوامر بإجلاء ما يقرب من 850 ألف شخص.

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذير إلى الحد الأقصى وهو الدرجة الخامسة وأصدرت تحذير طوارئ للسكان فى مناطق واسعة فى شمال جزيرة كيوشو فى وقت يتعرضون فيه لأمطار غزيرة لم يشهدوا لها مثيلا سوى مرة واحدة خلال بضعة عقود.

وقال ياسوشى كاجيهارا مدير قسم التنبؤ بالطقس للصحفيين "مستوى الأمطار الغزيرة شيء لم تشهده المنطقة من قبل قط".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه) أن رجلا قُتل عندما جرفت المياه سيارته بمقاطعة ساجا التي وصل منسوب الأمطار ببعض مناطقها إلى أكثر من عشرة سنتيمترات أو أربع بوصات في الساعة.

وقالت وسائل إعلام إن رجلا آخر لقي حتفه في مقاطعة فوكوكا بعدما انجرف لدى خروجه من سيارته. وذكرت (إن.إتش.كيه) أنه عُثر على امرأة أخرى في ساجا فاقدة الوعي بعد سقوط سيارتها في مجرى مائي.

وقال الجيش الياباني إنه نشر نحو 100 جندى للمساعدة في جهود الإغاثة بناء على طلب من سلطات مقاطعة ساجا.