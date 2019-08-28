اليابان تحث إيران على الالتزام بالاتفاق النووى مع الدول الكبرى

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قال وزير الخارجية اليابانى تارو كونو إنه حث إيران على الالتزام بالاتفاق النووى المبرم مع الدول الكبرى عام 2015 خلال اجتماعه مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف.

ونقلت صحيفة (أساهى شيمبون) اليابانية، اليوم الأربعاء، عن كونو قوله فى تصريح للصحفيين إنه اتفق مع ظريف على الإبقاء على اتصالات وثيقة بين اليابان وإيران، اللتين تربطهما تاريخياً علاقات ودية، لتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف كونو "بناء على موقف اليابان المتمثل في الدعم المستمر للاتفاق النووي، طلبت من الجانب الإيراني الالتزام بالاتفاق النووي والعودة فورا إلى التزاماته والامتناع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تنتهك الاتفاقية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي وأعاد فرض العقوبات على إيران. ورداً على ذلك، انتهكت طهران ببطء الجانب الذي يخصها من الاتفاق، الذي وافقت بموجبه على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العديد من العقوبات الدولية.

وتسببت هذه الخلافات بشأن الاتفاق النووي في زيادة حادة في التوترات بين الخصمين منذ زمن طويل.

وفي بداية الاجتماع، ابتسم ظريف وكونو وتصافحا. وقال ظريف إن اليابان وإيران لديهما مصالح خاصة في أمن سوق الطاقة والاستقرار في الخليج.

ورفض كونو التصريح بشأن ما إذا كان الجانبان قد ناقشا المهمة التي تقودها الولايات المتحدة لتعزيز أمن الخليج أو شراء النفط الخام الإيراني.