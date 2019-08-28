النيابة تطلب التحريات حول مصرع عامل دهسته سيارة نقل أثناء عمله بمصنع طوب

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة عامل بمصنع طوب صدمته سيارة نقل، أثناء عمله بمصنع بالعياط، وصرحت بالدفن عقب انتهاء عملية التشريح، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد مصرع شاب أثناء عمله بمصنع لإنتاج الطوب، بإجراء التحريات تبين للرائد أحمد صبحى رئيس مباحث العياط، ومعاونه الرائد إمام شعلان، أن الضحية يدعى "بسام.ع"، أثناء عمله، دهسته سيارة نقل محملة بالطوب، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

تحفظ رجال المباحث على السائق، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.