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القوى العاملة تحذر المصريين بالسعودية وخارجها من إعلانات العمرة المجانية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:42 م
القوى العاملة تحذر المصريين بالسعودية وخارجها من إعلانات العمرة المجانية حجاج فى مناسك العمرة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين المصريين المقيمين فى المملكة العربية السعودية من الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات التى تدعو للعمرة  المجانية.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أرسل تقريراً لوزارة القوى العاملة، عبر المستشار العمالى عثمان رمضان، بهدف التوعية والتنبيه على المصريين الموجودين بالسعودية وخارجها بعدم الانسياق للإعلانات التى تدعو للعمرة المجانية  من خلال الرابط http://freehajtrip.com/a ، ويقول الإعلان:" سارع بالتسجيل في مسابقة رحلة العمرة مدفوعة التكاليف مجانا أو ما يوازيها من مبلغ مالي في بلدك، مقدمة من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السعودية بالتعاون مع قناة مكة المكرمة الرسمية، اقترب الموسم واقتربت النتائج."

ووفقا للمنشور لا يوجد بالمملكة ما يسمي وزارة الأوقاف، وأن الجهة المنوط بها الإشراف علي العمرة والحج بالمملكة العربية السعودية هي وزارة الحج والعمرة، لذا وجب التنبيه لعدم الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال .

وبهذه المناسبة يتقدم مكتب التمثيل العمالى بجدة بالتهنئة للسلطات السعودية على نجاح موسم حج هذا العام1440، مؤكداً أن  ذلك هو نتاج المجهودات والتنظيم الجيد الذى أعد من قبل جميع مسئولى المملكة فى تيسير إجراءات ضيوف الرحمن منذ القدوم وحتى العودة إلى أوطانهم.

 


 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

العمره

المصريين بالسعوديه

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