القبض على عاطل أثناء ترويج المواد المخدرة فى التجمع الخامس

كتب عبد الرحمن سيد – كريم صبحى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن ، من القبض على عاطل بحوزته 100 جرام هيروين بالتجمع الخامس، وحرر محضر بالواقعة..

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة و القوة المرافقة، من ضبط "محمد.ج. م"، 40 سنة، عاطل والسابق اتهامه في 6 قضايا أخرهم 10028 لسنة 2018م التجمع الخامس " سرقة "اثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام ، مبلغ مالي 940 جنيه..

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، و تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.