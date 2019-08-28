القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

أكد المهندس خليل شعث مدير وحدة تطوير العشوائيات بالقاهرة، تسكين 525 أسرة حتى الآن بمشروع روضة السيدة، الكائن بالسيدة زينب، مشيرًا إلى أن أعمال التسكين ما زالت مستمرة.



وأضاف مدير تطوير العشوائيات، لـ"اليوم السابع"، أن المشروع يحظى بمتابعة يومية من محافظ القاهرة، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تركيب بوابات حديدية بمداخل المشروع لمنع مرور السيارات من شوارع المشروع والسماح فقط للسكان بدخول سياراتهم.



يذكر أن مشروع روضة السيدة، به 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية يجمعها 16 عمارة مكونة من أرضى و5 أدوار، على 7 أفدنة تم تخطيطها لتكون بها ممشى سياحى وأماكن لانتظار السيارات، وأقل شارع عرضه 12 مترًا.



وهناك أربعة نماذج للإنشاءات داخل مشروع روضة السيدة، نموذج "أ" ويشمل 12 وحدة بالطابق الواحد بأربع مداخل، ونموذج "ب" 8 شقق بالدور السكنى بمدخلين، ونموذج "ج" 4 شقق فى الدور بمدخل واحد ومساحات متنوعة، وهناك نموذج غرفتين وصالة على مساحة 65 م2، و156 وحدة بمساحة 72م2، و56 وحدة بمساحة 82 م2، و84 وحدة بمساحة 90 م2.