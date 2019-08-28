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"العربية للعلوم والتكنولوجيا" تحتفل بتخريج كلية الدراسات العليا فى الإدارة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:04 م
"العربية للعلوم والتكنولوجيا" تحتفل بتخريج كلية الدراسات العليا فى الإدارة جانب من الاحتفالية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بتخريج 284 خريجا من كلية الدراسات العليا فى الإدارة، حاصلين على درجة الماجستير المهنى والأكاديمى فى إدارة الأعمال والإدارة العامة والاستثمار وينتمى الخريجون إلى جنسيات 3 دول وهم مصر، ليبيا واليمن.

شهد الحفل حضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمى، الدكتور أيمن رجب عميد كلية الدراسات العليا فى الإدارة والدكتور محمد عبد السلام عميد برامج كارديف وأعضاء السلك الدبلوماسى.

والقى الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، كلمة هنأ فيها الخريجين، وقال "أن الأكاديمية صرح عربى متميز يقدم أرقى وأجود أنواع التعليم فى مصرنا الحبيبة" وأن الأكاديمية نجحت فى بناء شباب عربى قادر على قيادة المسئولية والتغيير فى هذه المرحلة.

ونوه رئيس الأكاديمية البحرية فى بيان له اليوم، إلى ضرورة التسلح بالعلم من أجل تحقيق ما تنشده مؤسستنا وحكومتنا، وأن إنجاز فرع الأكاديمية بالعلمين فى سبتمبر 2019 يتواكب مع طموح القيادة السياسية، حيث أن مدينة العلمين الجديدة هى أحد المشاريع العملاقة التى تشيد لتصبح عاصمة السياحة على شاطئ البحر المتوسط.

وقال أن فرع العلمين يضم أكثر من 30 مبنى ويشمل أقسام جديدة مثل كلية الذكاء الاصطناعى وكلية الأسنان، وأن فرع العلمين يعد قافزة جديدة للعالمية.

وأشار عبد الغفار، إلى أن الأكاديمية قامت بتوقيع العديد من الشراكات مع كبريات الجامعات ذات التصنيف والثقل الدولى مثل جامعة أوتونما برشلونة وجامعة نورث هامبتون بإنجلترا وجامعة هال.

وأضاف أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من فرع الأكاديمية بالشارقة يوم 7 أكتوبر، وافتتاح كلية الصيدلة بأبى قير بسبتمبر المقبل.

واختتم الدكتور إسماعيل كلمته قائلا أن الأكاديمية باعتبارها إحدى منظمات العمل العربى المشترك ستسعى دائما لتحقيق المزيد من الانجازات لرفعة أمتنا العربية. وتمنى للحكومة المصرية كل التوفيق فى سعيها الدؤوب لجعل مصر دولة عصرية تتميز بكل ما نطمح إليه.

من جانبه قال الدكتور أيمن رجب عميد كلية الدراسات العليا فى الإدارة، أن كلية الدراسات العليا فى الإدارة منذ تأسيسها وحتى تاريخه، قامت ببناء كوادر بشرية قادرة على الارتقاء بمستوى المؤسسات الصناعية والخدمية العاملة بوطننا العربى، وأضاف أن الخريجين السابقين قد أبدوا مهارة فائقة فى توظيف ما اكتسبوه من علم فى بناء فرق عمل ساهمت فى إحداث نقلة نوعية فى كفاءة وفاعلية المؤسسات العاملين بها.

وأكد رجب أن الكلية تبنت رؤية إستراتيجية تتمثل فى مواكبة احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، وقال أن تلك الإستراتيجيات ساهمت فى خلق بيئة تعليمية تنافسية جعلت من خريجى الأكاديمية أفضل الكوادر المؤهلة على حمل لواء التطوير فى المؤسسات بمختلف أنواعها

وتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأعضاء هيئة التدريس على جهدهم فى سبيل خلق بيئة تعليمية متميزة، وأنهم نجحوا فى وضع الأكاديمية فى ركاب الجامعات العالمية.

كما نجحوا أيضا فى كسر الحواجز بين الدول من خلال خلق بيئة تعليمية ملائمة ساهمت فى تلاحم الطلاب بالرغم من اختلاف جنسيتهم. وتقدم بالشكر للدكتور إسماعيل على الدعم المقدم والرؤية الواضحة لنشر العملية التعليمية للدراسات العليا بجميع محافظات الجمهورية.


الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

الاكاديميه العربية

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