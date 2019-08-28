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العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:04 م
العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه ليبيا - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية "، فى خبر عاجل لها، أن المجلس الرئاسي الليبي حذف بيان الاستقالة الذي نشر على موقعه.

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وكانت قناة العربية، بثت فى خبر عاجل لها، أن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية أعلن استقالته ويسلم مقاليد الأمور إلى حكومة عبدالله الثني، وقال المجلس الرئاسى فى بيان له: "نتيجة لما تمر به ليبيا من حرب نقدم استقالتنا حقنا لدماء الليبيين".

البيان
البيان

وذكرت قناة العربية أن المجلس الرئاسي الليبي يعلن تسليم المهام الأمنية للجيش بقيادة حفتر، مضيفة أن المجلس الليبي أعلن تسليم المهام الأمنية للجيش لاستكمال مرحلة تأمين العاصمة طرابلس.

بيان 2
بيان 
بيان المجلس الرئاسى
بيان المجلس الرئاسى

 

 

 


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اليوم السابع بلس

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