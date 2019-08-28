السيسى وزعماء الدول الأفريقية ورئيس وزراء اليابان فى صورة تذكارية

كتبت جينا وليم

التقط رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، ووزير المالية تارو آسو صورة تذكارية مع رئيس الاتحاد الإفريقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وزعماء الدول الإفريقية الآخرين وممثلى المنظمات الدولية خلال مؤتمر طوكيو الدولى السابع عن التنمية الإفريقية "تيكاد" فى يوكوهاما.

ويعد مؤتمر التيكاد، من أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموى بين الدول الإفريقية واليابان والمؤسسات الدولية. وآخر لقاء لقادة التيكاد عقد فى نيروبى عام 2016.