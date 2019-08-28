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السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:01 ص
السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أكدت هيئة السكة الحديد، الإعلان عن موعد اختبارات القدرات للطلاب المرشحين للقبول بالمعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية، بعد انتهاء أعمال المرحلة الثالثة لأعمال مكتب التنسيق بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، والمرحلة الأولى من تنسيق طلاب الثانوية الفنية.
 

وأضاف هيئة السكة الحديد، أن اختبارات القدرات تشمل اختبار لياقة بدنية واختبار سمات "أسئلة ثقافة عامة وسرعة بديهة" بجانب كشف طبى، حيث ستبدأ الدراسة فى المعهد مع العام الدراسى الجديد بعد إنهاء كافة إجراءات تأسيسه واعتماده من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى.
 

يذكر أن السكة الحديد، أعلنت أنه سيجرى قبول 50 طالبًا فى تخصصى السكك الحديدية فى نظم الإشارات الكهربية وتخصص ميكانيكا الوحدات المتحركة، كما سيستكمل باقى الأعداد بواقع 50 طالباً وفقاً لاحتياجات هيئة السكك الحديدية، لافتة إلى أن الهدف من إنشاء المعهد هو تخريج دفعات من الفنيين المؤهلين لسد احتياجات السكة الحديد، مع تدريب وإثقال خبرة الخريج ليكون مؤهل على التعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا فى مجال السكك الحديدية.


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