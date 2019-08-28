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السراج يلتقى قائد أفريكوم والسفير الأمريكي لدى ليبيا بحضور قيادات عسكرية ليبية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:11 ص
السراج يلتقى قائد أفريكوم والسفير الأمريكي لدى ليبيا بحضور قيادات عسكرية ليبية السراج
كتب : أحمد جمعة

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اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج "الاثنين" فى تونس مع كل من الجنرال ستيفن تاونسند قائد القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا (أفريكوم)، والسفير رتشارد نورلاند سفيرالولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا وعدد من كبار ضباط القيادة.

حضر اللقاء عدد من العسكريين التابعين للوفاق وهم الفريق ركن محمد الشريف، واللواء أسامة جويلي، اللواء محمد الزين، ومستشار السراج للأمن القومي تاج الدين الرزاقي، والمستشار السياسي للسراج طاهر السني، والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية في تونس محمد المعلول.

يأتى ذلك في إطار التشاور وبحث تطورات الاوضاع في ليبيا، واستعرض الاجتماع آخر التطورات السياسية والأوضاع الميدانية في مناطق القتال في ليبيا.

وأثنى السراج على التعاون المستمر مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات وبالأخص في مكافحة الاٍرهاب.

من جانبه جدد السفير الأمريكي تأكيده بانه لا حل عسكري للأزمة الليبية، وأن الولايات المتحدة تسعى لوقف العمليات العسكرية وايجاد حلول دبلوماسية لتحقيق الاستقرار والازدهار في ليبيا من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية.

 


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