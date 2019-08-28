الداخلية الكويتية تتحفظ على مصرى تهجم على المارة بساطور فى حولى

كتب : أحمد جمعة

تحفظ رجال وزارة الداخلية الكويتية على مواطن مصرى، تهجّم على المارة فى أحد شوارع محافظة حولى بساطور كان يحمله فى يده، حيث ينتظره عدد من القضايا المسجلة بحقه.

وقالت صحيفة الراى الكويتية أن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية يفيد بوجود مشاجرة في شارع ابن خلدون في منطقة حولي، فانتقلت على الفور دوريات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث اكتشف عناصرها غياب مشهد المشاجرة، واتضح لهم أن هناك شخصاً واحداً بحالة هستيرية يحمل في يده ساطور ويعمد إلى التهجّم على المارة في الشارع.

وأضاف المصدر أن رجال وزارة الداخلية الكويتية سيطروا على المتهجّم الذي اتضح أنه أصاب نفسه بجرح قطعي، استدعى نقله إلى مستشفى مبارك لتلقي العلاج، حيث اضطر الفريق الطبي إلى إخضاعه لغُرز.

وتابع المصدر أن رجال وزارة الداخلية الكويتية وبالتدقيق على هوية المتهجم، تبيّن لهم أنه مصري من مواليد 1985، وبالانتقال به إلى المخفر بعد تلقيه العلاج، للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، تقدّم ثلاثة أشخاص أفادوا بأنهم تعرضوا للهجوم من قبل الموقوف وسجّلوا بحقه قضايا.