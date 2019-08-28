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"التعاون الإسلامي" تشيد بموقف السعودية.. وتؤكد دعمها الحكومة الشرعية اليمنية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:07 م
"التعاون الإسلامي" تشيد بموقف السعودية.. وتؤكد دعمها الحكومة الشرعية اليمنية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
وكالات

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رحبت منظمة التعاون الإسلامى، بما صدر عن مجلس الوزراء السعودى في جلسته، أمس، التي أكد فيها أن دعوة المملكة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع في بلدهم الثانى المملكة لمناقشة الخلافات، تأتي تجسيداً للحرص على تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف ، للتصدى لمليشيا الحوثى الإرهابية الانقلابية ومن يقف خلفها بالمال والسلاح.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، على دعم المنظمة للجهود السعودية المخلصة ، وللحكومة اليمنية الشرعية ، مستذكرا القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ، وعن مؤتمرات وزراء الخارجية للدول الأعضاء في هذا الشأن.


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العثيمين

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