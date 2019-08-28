التأمين الصحى الشامل: تسجيل 390 الف مواطن بالمنظومة الجديدة ببورسعيد

كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، التى أنطلقت بمحافظة بورسعيد أول يوليو، تسجيل 390 ألف مواطن بورسعيدى لينتفع بخدمات المنظومة الجديدة التى تتمتع بأعلى درجات الجودة.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة إنه تم إطلاق فرق فى جميع أنحاء بورسعيد لحث المواطنين على التسجيل بالمنظومة الجديدة والانتفاع بالخدمات الطبية وفق أحدث البرتوكولات العلاجية فى كل تخصص على حدة.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن الفرق تنتشر فى المحافظة، خاصة منطقة الجنوب متابعا: "الفرق تقوم بدور توعوى مع المواطنين بأهمية الحقوق والحرص على الواجبات.

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحى تمثل نظام تكافلى يجمع كل فئات المجتمع، و الدولة تتحمل كل تكاليف العلاج وإجراء الجراحات الحرجة والعاجلة.



