سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

التأمين الصحى الشامل: تذاكر رقمية لانتظار المرضى بالوحدات الصحية ببورسعيد

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:01 م
التأمين الصحى الشامل: تذاكر رقمية لانتظار المرضى بالوحدات الصحية ببورسعيد منظومة التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل، توفير أماكن لانتظار المرضى فى الوحدات الصحية بمحافظة بورسعيد على أن يحصل كل متردد على الوحدة على تذكرة انتظار مجانية لتسجيل بياناته كامة واسرتة للبدء فى الانتفاع بالخدمات الطبية والعلاجية.
 
وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن التسجيل لجميع المواطنين وأسرهم مجانا مضيفة أن شرط التحويل للمستشفيات أن يمر المريض على الوحدة الصحية ويسجل بياناتة كاملة ويخضع للكشف الخاص من طبيب الأسرة وبناء عليه يتم إحالة المريض للمستشفيات إذا تطلب الأمر ذلك.
 
وأوضحت المنظومة أن الحالات الطارئة فقط هى التى تلقى العلاج فى الطوارئ بدون أى تكاليف مادية ويتم علاجها مهما كانت حالاتها الصحية مجانا.
 
وتابعت منظومة التأمين الصحى أن الوحدات الصحية بها أطباء الأسرة ويقدمون الرعاية الصحية كاملة للمريض.
 
 

 

 


الصحة

التأمين الصحى

منظومة التأمين الصحى

الطوارئ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التأمين الصحى الشامل: إجراء 3260 عملية جراحية بالمنظومة بينهم 1000 عملية كبرى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:54 م

التأمين الصحى الشامل: تسجيل 390 الف مواطن بالمنظومة الجديدة ببورسعيد

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:35 م

مدير مشروع التأمين الصحى الجديد لليوم السابع: إجراء 3260 عملية جراحية بـ7 مستشفيات..أحمد السبكى: تسجيل 387 ألف مواطن بالوحدات.. و13 مركزا و3 مستشفيات بمعايير جودة عالمية.. وتوزيع 18ألف استمارة للحصول على الخدمة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:00 ص

"التأمين الصحى الشامل": لا صحة لتأجيل الانطلاق الرسمى للمنظومة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة