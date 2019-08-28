البابا تواضروس يترأس صلوات عشية بكنيسة الملاك ميخائيل قبيل عظته الأسبوعية

سارة علام

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات عشية من كنيسة الملاك الجليل ميخائيل بكينج مريوط قبيل عظته الأسبوعية التى يلقيها من نفس الكنيسة اليوم الأربعاء.

الجدير بالذكر أن العظة الأسبوعية لم تكن تقليديًا كنسيًا مستقرًا إنما أدخلها البابا شنودة على الكنيسة منذ أن كان أسقفًا للتعليم.

وشهد الأسبوع الجارى العديد من الأنشطة الرعوية والخدمية لقداسة البابا تواضروس الثانى، حيث قام بسيامة 23 كاهنا بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، إلى جانب استقباله مجموعة من كهنة القاهرة لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالرعاية والخدمة.