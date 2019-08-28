البابا تواضروس: على الإنسان أن يعرف مواهبه جيدًا

القى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا بيشوي بكينج مريوط بالإسكندرية، بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

ورحب قداسة البابا تواضروس الثانى – خلال الاجتماع – بمجموعة من الشباب الذين شاركوا فى المؤتمر الأول الذى عقد العام الماضى، ويمثلون مختلف الايبراشيات القبطية الأرثوذكسية على مستوى العالم، لافتا إلى أن برنامجهم العام الماضى تضمن العديد من الفاعليات الدينية والثقافية والسياحية.

وأضاف البابا تواضروس، أن الشباب طالبوا هذا أن يأتوا إلى مصر لتقديم خدمات مختلفة على مدى أسبوع، وأنهم قدموا مجموعة من الأنشطة المختلفة للأطفال والمسنين فى مجموعة من القرى والأماكن المختلفة.

وتحدث قداسة البابا تواضروس الثانى عن "مثل الوزنات"، موضحا أن الوزنات هى عبارة عن عطايا وامكانيات مختلفة يمنحها الله للإنسان، مثلما يحدث أن يكون إنسان لديه قدرات مختلفة فى مجال الثقافة او الخدمة، وهو أمر يستدعى من الإنسان أن يعرف ذاته ومواهبه جيدا حتى يدرك الوزنة التى منحها الله له.

وقال البابا تواضروس، إنه من المهم أن يقبل الإنسان نفسه وأن يرى النعم والخيرات التى منحها الله لكل شخص، مثل المواهب المختلفة في مجال الأدب والرياضة والفن ، وهو أمر يحتم علينا الاهتمام بمواهب أولادنا في مختلف المجالات.

وتابع قائلا، إن الله يمنح الوزنات للإنسان من أجل أن نشكره، وكذلك من أجل أن نخدم الآخرين بتلك المواهب، كذلك يعطى الله المواهب والوزنات من أجل أن نشعر بالإنجاز، وهو إحساس هام فى حياة الإنسان، مؤكدا أنه لا يوجد إنسان على هذه الأرض بلا مواهب.