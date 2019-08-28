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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:12 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 10 فلسطينيين على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها اليوم /الأربعاء/ فى محافظات الضفة الغربية.
وقال نادي الأسير الفلسطيني - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الاحتلال اعتقل خمسة فلسطينيين من مخيم عايدة في بيت لحم بعد اقتحامه فجرا، وفلسطينيين اثنين من رام الله وشابا واحدا من كل من محافظة طولكرم ومحافظة سلفيت.
وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلمت مديره جواد صيام استدعاء للتحقيق معه.
وقال صيام - في تصريح - إن قوات الاحتلال داهمت المركز وسلمته استدعاء للتحقيق معه /الثلاثاء/ المقبل في بلدية الاحتلال بمدينة القدس المحتلة؛ بحجة "البناء غير المرخص لغرفة من الأخشاب"، علما أن البناء قائم منذ عام 2009.
وأشار إلى أن اقتحام المركز يأتي في سياق التضييق على حرية الاعلام، وذلك بحجة متابعته الحثيثة لأحداث مدينة القدس عامة، وبلدة العيسوية خاصة.
وفي بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، البلدة وانتشرت في عدة شوارع، وأفادت مصادر فلسطينية بأن مواجهات دارت بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين استولوا على تسجيلات كاميرات المراقبة في محطة محروقات هناك.


إسرائيل

قوات الاحتلال الإسرائيلى

الضفة الغربية

بيت لحم

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