الأوقاف: 75 طن لحوم أضاحى لـ19 محافظة فى الأسبوع الثالث للتوزيع

كتب إسماعيل رفعت

تواصل وزارة الأوقاف للأسبوع الثالث على التوالي تنفيذ خطتها في توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأعلنت الأوقاف، أنه سيتم اعتبارًا من يوم السبت القادم 31 / 8 / 2019م توزيع عدد (75) طنًا، وذلك بمحافظات: (الغربية – الشرقية – كفر الشيخ – البحيرة- الجيزة – سوهاج- الدقهلية – الإسماعيلية – الإسكندرية – المنوفية – المنيا- أسيوط – أسوان- الأقصر – القاهرة- قنا – الفيوم – بني سويف – شمال سيناء)، ليصل إجمالى ما يتم توزيعه حتى نهاية الأسبوع الثالث (225) طنًا.