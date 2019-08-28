الأسهم الأوروبية تنخفض صباحا مع تنامى مخاوف الركود

رويترز

تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر، مع تنامي المخاوف من أن تكون الاقتصادات الكبرى على شفا الركود.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.47% بحلول 0715 بتوقيت جرينتش، وسجل المؤشر الألماني داكس الذي يتأثر بالتجارة انخفاضا بنسبة 0.54 %.

وكان أكبر الخاسرين على المؤشر داكس هم ساب للبرمجيات وإنفنيون تكنولوجيز لصناعة الرقائق وشركة واير كارد للمدفوعات، إذ نزلت أسهم تلك الشركات بنسب تراحت بين 0.9 و1.2%.

وصعد سهم بي.بي 1.1% ليعطي أكبر دعم للمؤشر الرئيسي، بعد أن اتفقت شركة النفط العملاقة على بيع أصولها في ألاسكا مقابل 5.6 مليار لشركة هيلكورب إنرجي ذات الملكية الخاصة.