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استطلاع: تراجع كبير فى شعبية سالفينى.. صحيفة: ثمن فض الائتلاف الحكومى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:12 م
استطلاع: تراجع كبير فى شعبية سالفينى.. صحيفة: ثمن فض الائتلاف الحكومى سالفينى
كتبت فاطمة شوقى

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أظهر استطلاع نشرته صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية اليوم الأربعاء تراجعًا كبيرًا فى شعبية زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفينى، حيث تقلص مستوى ثقة المواطنين فيه كزعيم سياسى من 51% إلى 36% فى الأسابيع الأخيرة.

 

ووصفت الصحيفة الإيطالية ذلك بـ"ثمن" فضه للائتلاف الحاكم مع حركة خمس نجوم فى شهر أغسطس، ذروة العطلة الصيفية، على الرغم من أن مطالبته بانتخابات مبكرة وفى "أسرع وقت ممكن" يشاطره فيها 33% من المستطلعة آراؤهم.

 

وظلت ثقة المواطنين الإيطاليين فى رئيس الجمهورية سيرجوا ماتاريلا الأعلى بين الساسة الإيطاليين، حيث بلغت نسبتها 57%، بينما تراجعت قليلًا تلك فى رئيس الوزراء المستقيل (وعلى الأرجع القادم أيضًا) جوزيبى كونتى، حيث إنخفض مستوى قبوله بين المواطنين خلال شهر من %56 إلى 52%.

 

وحول كيفية إنهاء الأزمة السياسية، وهو قرار سيحدده رئيس الجمهورية ماتاريلا بعد نهاية مشاوراته مع الاحزاب السياسية اليوم الاربعاء، يرغب 21% من الفئة المستطلة فى تحالف حكومى بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطى، وعلى الجانب المقابل تقدر نسبة من يطالب بعودة الائتلاف بين الحركة وحزب الرابطة بـ11%، وهى نفس نسبة من يفضل "حكومة مؤسسية" لإقرار موازنة عام 2020 وعودة الناخبين إلى صناديق الاقتراع فى الاشهر الاولى من العام القادم.


ايطاليا

سالفينى

استطلاع للرأى

الحكومة الايطالية

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