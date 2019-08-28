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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقار والبنوك

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:14 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقار والبنوك بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها قطاعى العقار والبنوك.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% رابحاً 11.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5950.31 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% رابحاً 15.33 نقطة ليغلق عند مستوى 6542.33 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.11% رابحاً 5.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4787.44 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 108.2 مليون سهم بقيمة 21.8 مليون دينار كويتى عبر 4960 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.49%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.03%.
 
وجاء سهم "شركة بيان للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6%، تليه شركة الديرة القابضة بنسبة 5.93%، ثم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 3.92%، فيما تصدر سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.70% ثم شركة ريم العقارية بنسبة 10%، ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 9.88%.
 

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