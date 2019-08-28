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احمى نفسك من ألم الظهر.. 3 تمارين لتقوية العمود الفقري

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:30 ص
احمى نفسك من ألم الظهر.. 3 تمارين لتقوية العمود الفقري تمارين تقوية الظهر - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الرياضة من الأشياء الأساسية التى يمكن أن تساعدك فى تقوية العمود الفقرى، حيث أثبتت الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقوي عضلات العمود الفقرى وتقلل أيضًا من خطر حدوث مشاكل مثل الديسك أو عرق النسا، بحسب موقع "Health".

كما أن الرياضة تساعد على تحسين وضع الجسم أثناء الجلوس أو الوقوف  وغالبًا ما يكون ذلك عاملًا يؤدى إلى ألم الظهر، على المدى الطويل، كما أنها تقلل من مخاطر الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل.

تمارين لتقوية العمود الفقري

عند ممارسة التمارين لتقوية عمودك الفقري، يجب عليك أولاً التفكير في قدرتك البدنية وعمرك وحالتك الصحية، لكن إذا كنت تعاني من حالة أو إصابة محددة، فمن الأفضل استشارة طبيب لتحديد ما إذا كان يجب عليك القيام بهذه التمارين.

تمديد الظهر
تمديد الظهر

تمرين تمديد الظهر

يساعد هذا التمرين على مد عضلات ظهرك ويعزز الاسترخاء من خلال التنفس العميق وهو تمرين بسيط لتقوية العمود الفقري وتقليل تكرار آلام الظهر.

- استلق على ظهرك على حصيرة التمرين.

- اثني ساقيك وارفع الركبتين إلى صدرك، بمساعدة يديك.

-بعد ذلك، خذ شهيق من خلال أنفك واطلقه من فمك.

-كرر التمرين 15 مرة.

2
 

 تمرين لتعزيز العمود الفقري والعضلات الخلفية للساق
 

هذا التمرين يقوى العضلات فى العمود الفقرى ويقلل من التوتر الذي يصيب عادة أسفل الظهر.

- استلق على ظهرك على السجادة مع ثني ساقيك.

-بعد ذلك ارفع ساق واحدة لأعلى كما فى الصورة مع أخذ نفس عميق.

- حافظ على ركبتك مستقيمة تمامًا.

-استمر بهذا الشكل لمدة خمس ثوان وكرره 10 مرات.

3
 

 تمرين أعلى الفخذين

تتمثل مزايا تمارين تقوية العمود الفقري في أنها مفيدة أيضًا لتقوية مجموعات العضلات الأخرى، وهذا التمرين يساعد على تقوية العمود الفقرى وأعلى الفخذين والظهر والبطن.

-ضع يديك خلف رأسك.

-ارفع صدرك والكتفين نحو ركبتيك، كما فى الصورة.

- انتظر لمدة ثلاث ثوانٍ وارجع إلى وضع البداية.

-كرر هذا التمرين 12 إلى 15 مرة مع تمارين التنفس.


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تقوية العمود الفقرى

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تقوية الظهر

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