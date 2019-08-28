اتحاد الصناعات يخاطب غرفة الطباعة بشأن شروط قروض المشروعات الصغيرة

كتب إسلام سعيد

وجه اتحاد الصناعات، خطابا لغرفة الطباعة والتغليف، بشأن قروض المشروعات الصغيرة والتى تتمتع بفائدة خاصة بنسبة 5 إلى 7%، واشتمل الخطاب على الشروط التى يجب توافرها للحصول على هذه القروض.

وقال خطاب اتحاد الصناعات، إنه فى ضوء ما أثير فى اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات يوم 20 أغسطس الجارى، بشأن الإجراءات التى بدأت بعض البنوك فى اتخاذها حيال الشركات التى تقدمت للاستفادة من مبادرة البنك المركزى بإقراض أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 إلى 7%.

وأضاف الخطاب، أن اتحاد الصناعات تواصل مع بنك مصر ونائب رئيس البنك المركزى فى هذا الشأن، وقد تمت الإفادة بأن الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الشركات للاستفادة من قروض المشروعات الصغيرة تتمثل فى الآتى:

أولا، أن لا يكون المتقدم لديه ودائع لدى أى بنك من البنوك المصرية، ثانيا إذا كان المتقدم شركة تنتمى لمجموعة شركات فإن تصنيف الشركة يعتمد على الملاءة المالية، ثالثا، ألا يكون صاحب الشركة المتقدمة أحد أقارب الدرجة الأولى لصاحب شركة من الشركات الكبيرة.