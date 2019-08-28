سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد الصناعات يخاطب غرفة الطباعة بشأن شروط قروض المشروعات الصغيرة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:23 م
اتحاد الصناعات يخاطب غرفة الطباعة بشأن شروط قروض المشروعات الصغيرة محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اتحاد الصناعات، خطابا لغرفة الطباعة والتغليف، بشأن قروض المشروعات الصغيرة والتى تتمتع بفائدة خاصة بنسبة 5 إلى 7%، واشتمل الخطاب على الشروط التى يجب توافرها للحصول على هذه القروض.

وقال خطاب اتحاد الصناعات، إنه فى ضوء ما أثير فى اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات يوم 20 أغسطس الجارى، بشأن الإجراءات التى بدأت بعض البنوك فى اتخاذها حيال الشركات التى تقدمت للاستفادة من مبادرة البنك المركزى بإقراض أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 إلى 7%.

وأضاف الخطاب، أن اتحاد الصناعات تواصل مع بنك مصر ونائب رئيس البنك المركزى فى هذا الشأن، وقد تمت الإفادة بأن الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الشركات للاستفادة من قروض المشروعات الصغيرة تتمثل فى الآتى:

أولا، أن لا يكون المتقدم لديه ودائع لدى أى بنك من البنوك المصرية، ثانيا إذا كان المتقدم شركة تنتمى لمجموعة شركات فإن تصنيف الشركة يعتمد على الملاءة المالية، ثالثا، ألا يكون صاحب الشركة المتقدمة أحد أقارب الدرجة الأولى لصاحب شركة من الشركات الكبيرة.

 

 

 

 

خطاب اتحاد الصناعات
خطاب اتحاد الصناعات

 

 

 

 

 

 


قروض المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة

المشروعات المتوسطة

قروض المشاريع الصغيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة