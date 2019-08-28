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إنقاذ 25 مهاجرا قبالة سواحل "كاليه" شمال فرنسا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:36 م
إنقاذ 25 مهاجرا قبالة سواحل "كاليه" شمال فرنسا انقاذ مهاجرين غير شرعيين - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الدائرة البحرية لبحر "المانش" و"بحر الشمال " بفرنسا، إنقاذ 25 مهاجرا ، بينهم ثلاثة أطفال ، كانوا عالقين فى البحر قبال سواحل بلدة "كاليه" شمال فرنسا ، لدى محاولتهم الوصول إلى بريطانيا.
 
وقالت الدائرة البحرية، فى بيان بثه راديو "أوروبا 1"، اليوم الأربعاء، إن المركز التشغيلى الإقليمى للمراقبة والإنقاذ "كروس" أبلغ الدائرة البحرية بأن قاربا "شبه صلب " يحمل على متنه 25 مهاجرا ، يواجهون خطرا على بعد عشرة أميال بحرية قبالة سواحل "كاليه".
 
واضاف البيان، أنه تم تقديم الرعاية اللازمة لهم من جانب رجال الإطفاء والشرطة على الحدود .
 
وكانت السلطات الفرنسية، قد أعلنت فى الرابع والعشرين من يوليو الماضى، إنقاذ أحد عشر مهاجرا قبالة سواحل ميناء "كاليه" كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا .
 

هجره غير شرعيه

فرنسا

بحر المانش

بريطانيا

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