إنقاذ 25 مهاجرا قبالة سواحل "كاليه" شمال فرنسا

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أعلنت الدائرة البحرية لبحر "المانش" و"بحر الشمال " بفرنسا، إنقاذ 25 مهاجرا ، بينهم ثلاثة أطفال ، كانوا عالقين فى البحر قبال سواحل بلدة "كاليه" شمال فرنسا ، لدى محاولتهم الوصول إلى بريطانيا.

وقالت الدائرة البحرية، فى بيان بثه راديو "أوروبا 1"، اليوم الأربعاء، إن المركز التشغيلى الإقليمى للمراقبة والإنقاذ "كروس" أبلغ الدائرة البحرية بأن قاربا "شبه صلب " يحمل على متنه 25 مهاجرا ، يواجهون خطرا على بعد عشرة أميال بحرية قبالة سواحل "كاليه".

واضاف البيان، أنه تم تقديم الرعاية اللازمة لهم من جانب رجال الإطفاء والشرطة على الحدود .

وكانت السلطات الفرنسية، قد أعلنت فى الرابع والعشرين من يوليو الماضى، إنقاذ أحد عشر مهاجرا قبالة سواحل ميناء "كاليه" كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا .