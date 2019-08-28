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إندونيسيا الأحدث.. تعرف على أبرز دول غيرت عواصمها

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:36 م
إندونيسيا الأحدث.. تعرف على أبرز دول غيرت عواصمها الرئيس الاندونيسى جوكو ويدودو
كتبت ريم عبد الحميد - فاطمة شوقى

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فى ظل الأزمات المتوالية التى تواجه جاكرتا من تكدس مرورى خانق، وتهديدات بالغرق مع ارتفاع مستوى البحر، تستعد السلطات الأندونيسية لنقل العاصمة من جاركتا إلى موقع جديد.

وكان رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو قد أعلن اختيار موقع فى شرق جزيرو بونيو لتنقل إليها العاصمة السياسية للبلاد قريبا بتكلفة تصل إلى 33 مليار دولار. وبهذا القرار تنضم إندونيسيا إلى قائمة من الدول التى قامت بنقل عواصمها من مدنها التقليدية إلى مناطق أخرى لأسباب مختلفة:

نيجريا:

نقلت نيجريا عاصمتها من لاجوس، أكبر المدن بالبلاد، إلى أبوجا فى عام 1991. وكان الهدف، بحسب ما ذكرت شبكة BBC هو خلق عاصمة مستقلة عن المجموعات العرقية الرئيسة فى البلاد وهو بوربا وإجبو والهوسا، لكن مشكلات البنية التحتية التى كانت متفاقمة فى لاجوس وارتفاع عدد سكانها بشكل كبير، كان أحد الأسباب أيضا لاختيار عاصمة جديدة.

نيجيريا
نيجيريا

 

البرازيل

قبل خمسينيات القرن الماضى كانت ريودى جانيرو هى عاصمة البلاد، لكن فى عام 1956 تم تأسيس مدينة برازيليا لتصبح العاصمة الجديدة، واستغرق بناؤها أربع سنوات.

البرازيل
البرازيل

 

روسيا

نقلت روسيا عاصمتها من سانت بطرسبورج إلى موسكو عام، وتأسست سانت بطرسبرج على يد بطرس الأكبر عام 1703، وكانت عاصمة للبلاد من 1712 إلى 1918.

روسيا
روسيا

 

الهند

كانت كلكتا عاصمة الهند على مدى قرون، لكن العاصمة انتقلت إلى نيودلهى عام 1911، بفضل المعارضة للحكم البريطانى فى منطقة البنجال حول المدينة، وبنيت العاصمة الجديدة فى محيط دلهى القديمة، التي كانت عاصمة الإمبراطورية المغولية من عام 1648 إلى 1857.

الهند
الهند

 

بوليفيا

وفقا لصحيفة "بوليمترو" المكسيكية فإن عاصمة بوليفيا كانت "سوكري"، ولكن فى عام 1898، نتيجة للحرب الأهلية، انتقلت العاصمة الإدارية إلى لاباز، تاركة العاصمة الفعلية حتى يومنا هذا،وحسب الصحيفة فيوجد سوكرى مقر محكمة العدل العليا والمحكمة الدستورية والمجلس القضائى.

بوليفيا

 

بوليفيا

 

أستراليا

خلال القرن التاسع عشر، كانت استراليا لديها اثنين من أكبر المدن فى البلاد، ملبورن وسيدنى، وكان هناك نزاع على كلتا المدينتين لتكون عاصمة أستراليا، ولن يستسلم أى منهما، ولكن اختارت الحكومة الاسترالية إنشاء عاصمة جديدة تماما، وأصبحت كانبرا العاصمة الجديدة فى عام 1913وانتقل البرلمان إليها فى عام 1927.

استراليا
استراليا

 

باكستان

عاصمة باكستان بنيت فى محاولة لتوحيد البلاد، حيث كانت كراتشى العاصمة الإدارية منذ تأسيس باكستان فى عام 1947، بعد انفصالها عن الهند.

باكستان
باكستان

 

الولايات المتحدة

أصبحت مدينة واشنطن التى يشار إليها بواشنطن دى سى، مطلع القرن التاسع عشر، عاصمة للولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كانت نيويورك عاصمة الولايات المتحدة من 1785 إلى 1790، ووفقا لصحيفة "كوادرادا" الإسبانية فإن السبب الرئيسى وراء اختيار واشنطن عاصمة للولايات المتحدة يعود إلى موقعها.

الولايات المتحدة الامريكية
الولايات المتحدة الامريكية

 

 

 


اندونيسيا عاصمة اندونيسيا

نيويورك البرازيل

عواصم العالم

دول غيرت عواصمها

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