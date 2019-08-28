إصابة عدد من الأشخاص في مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بالبدرشين، بسبب خلافات سابقة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبدرشين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات سابقة، وتم استخدام الأسلحة خلال التشاجر، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.