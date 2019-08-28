إحالة 243 موظف وطبيب إلى التحقيق لاهمالهم وغيابهم عن العمل بالبحيرة

ويأتى قرار الاحالة وفقا لتقارير إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة التى قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت الصحية والخدمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمراكز شبراخيت وايتاى البارود والرحمانية والمحمودية.

وأسفرت تلك الحملات عن رصد العديد من المخالفات بالادارات الصحية والخدمية بالمراكز المختلفة.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المستشفيات العامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية للوقوف علي مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى ومتابعة الإنضباط الإداري وحسن سير العمل.