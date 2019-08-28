إحالة 18 من العاملين بالادارة التعليمية بالشهداء فى المنوفية للتحقيق لتركهم العمل

وأكد رئيس مركز ومدينة الشهداء ، فى بيان له على ضرورة انضباط العاملين ، بجميع المصالح الخدمية لأهالي مركز الشهداء والقرى التابعة له وحفاظا على مبدأ الثواب والعقاب.

وشدد على إستمرار وتكثيف المتابعه وذلك من أجل أن يجد أهالى القرية والقرى المجاورة من يلبي طلباتهم وإحتياجاتهم ويقدم لهم أعلى درجات الخدمه ،بجميع المصالح الحكومية .

وأضاف حسب الله ،على أنه ستستمر المتابعه لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي بجميع أنحاء المركز ،سواء كان طبيب أو مدرس او مهندس أو فني او موظف كل يعمل بالجهاز التنفيذي حتي يحدث الانضباط وتأدية الخدمه الجيده للمواطن.