أوراق قضية طلاق تكشف عن علاقة عاطفية بين إلهان عمر ومستشارها السياسى

كتبت: إنجى مجدى

كشفت أوراق قضية طلاق تنظرها محكمة أمريكية فى ولاية واشنطن، عن علاقة غير مشروعة بين النائبة الأمريكية من أصل صومالى، إلهان عمر، والمستشار السياسى لها.

وبحسب أوراق القضية التى حصلت صحيفة نيويورك بوست على نسخة منها، ونشرت تفاصيلها، الأربعاء، فإن بيث ماينت، طبيبة، قالت إن زوجها تيم ماينت أبلغها فى أبريل الماضى، أنه على علاقة بعمر وأنه أعرب بشكل صادم عن حبه لعضو الكونجرس عن ولاية مينيسوتا قبل أن يتخلى عن زوجته.

وترك تيم زوجته وأبنهما، الذى يبلغ 13 عاما، فى 7 أبريل بعد أن كشفت ماينت عن علاقته بعمر التى أقر بها الزوج. وبحسب أوراق القضية التى تنظرها المحكمة العليا فى واشنطن العاصمة فإنه "على الرغم من الخيانة والخداع الذى شعرت به الزوجة، لكنها أخبرت زوجها أنها لا تزال تحبه، وعلى استعداد للقتال من أجل زواجهما." لكنه إن أخبرها أن ذلك ليس خيارًا له وغادر المنزل فى اليوم التالى.

وبحسب الصحيفة فإن عضوة الكونجرس البالغة من العمر 37 عامًا وهى أم لثلاثة أطفال، والتى انفصلت مؤخرا عن زوجها، دفعت لتيم ماينت ومجموعة إى ستريت حوالى 230 ألف دولار منذ عام 2018 لاستشارات جمع التبرعات والاتصالات الرقمية والإعلانات عبر الإنترنت ونفقات السفر.

ومنذ وصولها إلى الكونجرس تثير زيجات النائبة الديمقراطية جدلا واسعا بعدما ثبت تزويرها أوراق بالزواج من أخيها للتهرب من الضرائب. كما أثارت أنباء علاقتها بماينت، وهو أمريكى أبيض، السخرية بالنظر إلى تصريحات سابقة لعمر قالت فيها إن الرجل الأبيض هو التهديد الأكبر للولايات المتحدة.