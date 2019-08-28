أمريكا تفرض عقوبات على شبكتين تقول إنهما على صلة بحكومة وجيش إيران

واشنطن (رويترز)

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكتين تقول إنهما على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية الإيرانية.

وقالت الوزارة فى بيان، إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونج كونج واجهة للتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثورى فى إيران.

وأضافت أن الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية.

تأتى العقوبات فى إطار حملة أمريكية لزيادة الضغط الاقتصادى على طهران بسبب برنامجها النووى.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووى الذى أبرمته إيران مع القوى العالمية فى 2015، وأعادت فرض العقوبات على طهران.